Agi.it - La Roma piega la Dinamo Kiev con un rigore di Dovbyk

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Lafatica ma1-0 laall'Olimpico e si rimette in carreggiata per il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. All'Olimpico decisivo iltrasformato da Dovbyk al 23mo per un fallo su Baldanzi. I giallorossi riscattano così la sconfitta contro l'Elfsborg e interrompono una striscia di tre partite senza vittorie. Juric deve fare a meno di Mancini e Soulè, fermati dalla febbre, ed ecco che nella difesa a tre viene abbassato Celik, con Zalewski a fare l'esterno destro di un centrocampo che in mezzo vede il ritorno di Le Fee titolare. I giallorossi tentano un approccio brillante alla partita, prendendo subito il controllo del gioco e provando a pungere con Pisilli. Ma l'intensità cala col passare dei minuti, a fronte di unache schiera sistematicamente almeno otto uomini a presidio dell'area.