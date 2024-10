La rivoluzione delle calze di nylon, perché furono importanti? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 1938 è una delle date fondamentali per la moda femminile. In quell’anno, infatti, vengono lanciate le calze di nylon, un piccolo e insignificante indumento capace d’innescare una vera e propria rivoluzione nel costume. La nuova fibra sintetica, leggera e residente al tempo stesso, offre un’alternativa più economica e pratica alle calze di seta, troppo care e delicate. In questo modo, dunque, la moda diventa accessibile e le calze si trasformano rapidamente un simbolo di modernità e progresso, rappresentando lo spirito innovativo e dinamico dell’epoca. Una dimostrazione pratica di questo ruolo innovativo all’interno del costume è rappresentato soprattutto dal successo ottenuto nel primo anno di commercializzazione. Negli Stati Uniti, infatti, vengono vendute ben oltre 64 milioni di paia. Cultweb.it - La rivoluzione delle calze di nylon, perché furono importanti? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 1938 è unadate fondamentali per la moda femminile. In quell’anno, infatti, vengono lanciate ledi, un piccolo e insignificante indumento capace d’innescare una vera e proprianel costume. La nuova fibra sintetica, leggera e residente al tempo stesso, offre un’alternativa più economica e pratica alledi seta, troppo care e delicate. In questo modo, dunque, la moda diventa accessibile e lesi trasformano rapidamente un simbolo di modernità e progresso, rappresentando lo spirito innovativo e dinamico dell’epoca. Una dimostrazione pratica di questo ruolo innovativo all’interno del costume è rappresentato soprattutto dal successo ottenuto nel primo anno di commercializzazione. Negli Stati Uniti, infatti, vengono vendute ben oltre 64 milioni di paia.

