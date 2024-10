La piena del Chiavenna passa senza danni: «Grazie all’aumento della sezione di deflusso» (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Gli interventi che hanno aumentato la sezione di deflusso del torrente Chiavenna sul territorio di Cadeo hanno sortito i primi effetti. Questo lascia ben sperare sul fatto che è stata intrapresa la strada giusta. La piena del Chiavenna del 23 ottobre fosse avvenuta un anno fa avrebbe creato Ilpiacenza.it - La piena del Chiavenna passa senza danni: «Grazie all’aumento della sezione di deflusso» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Gli interventi che hanno aumentato ladidel torrentesul territorio di Cadeo hanno sortito i primi effetti. Questo lascia ben sperare sul fatto che è stata intrapresa la strada giusta. Ladeldel 23 ottobre fosse avvenuta un anno fa avrebbe creato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cronaca meteo. Piogge, temporali anche forti e nubifragi su alcune regioni. Situazione e previsione prossime ore - ROVESCI ANCHE TEMPORALESCHI SU LEVANTE LIGURE ED OVEST EMILIA. Il ramo più settentrionale dello stesso fronte instabile sta interessando Levante Ligure, ovest Emilia, sudest Lombardia e Veneto. (3bmeteo.com)

Val d’Arda sotto l’acqua, il Chiavenna erode una strada: allerta per rischio frane - La Val d’Arda e la Val Chero hanno pagato il prezzo più alto sotto i colpi dell’ennesima perturbazione che ha coinvolto l’intera provincia di Piacenza. Dopo le intense precipitazioni di queste ore, re ... (informazione.it)

Maltempo, allagato il sottopasso ferroviario ad Alseno - Il 22 ottobre era stata diramata un'allerta meteo arancione per criticità idraulica, gialla per temporali e frane; per quest'ultime l'allerta era estesa anche a tutte le altre aree del territorio piac ... (ilpiacenza.it)

Bologna, alluvione e disagi, telecamere spente e viabilità in tilt - La piena del Ravone potrebbe aver danneggiato la tombatura del ... con l’Arda che ha superato la soglia arancione a Fiorenzuola, il Chiavenna straripato a Fontana Fredda e il torrente a Roveleto che ... (informazione.it)

Passa nella notte l'onda di piena, all'alba il Po raggiunge 6,13 metri - Le forti piogge e il maltempo delle ultime ore hanno provocato un forte innalzamento del Po, che all'alba di domenica 20 ottobre ha fatto segnare 6,13 metri all'idrometro di via Nino Bixio (che resta ... (ilpiacenza.it)