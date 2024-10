La Pianista e Compositrice Siciliana Giuseppina Torre in Tour per presentare “The Choice” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Pianista Siciliana Giuseppina Torre annuncia un Tour imperdibile per presentare “The Choice”, il nuovo album di composizioni inedite. Presentazione Live del Nuovo Album “The Choice” di Giuseppina Torre Giuseppina Torre, talentuosa Pianista e Compositrice di origine Siciliana, è in Tour per presentare il suo nuovo album di composizioni originali, intitolato “The Choice”. Dopo il notevole successo dei concerti in Corea del Sud e i primi eventi in Italia, questo Tour rappresenta un’importante occasione per connettersi con il pubblico attraverso la sua musica. Giuseppina Torre (ph. Giuseppe Barbato) Scopri il Talento di Giuseppina Torre, La Pianista Siciliana in Tour per presentare le Sue Composizioni Inedite Il calendario dei concerti prevede le seguenti date: 3 novembre – Milano: Sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (ore 11. Spettacolo.periodicodaily.com - La Pianista e Compositrice Siciliana Giuseppina Torre in Tour per presentare “The Choice” Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laannuncia unimperdibile per“The”, il nuovo album di composizioni inedite. Presentazione Live del Nuovo Album “The” di, talentuosadi origine, è inperil suo nuovo album di composizioni originali, intitolato “The”. Dopo il notevole successo dei concerti in Corea del Sud e i primi eventi in Italia, questorappresenta un’importante occasione per connettersi con il pubblico attraverso la sua musica.(ph. Giuseppe Barbato) Scopri il Talento di, Lainperle Sue Composizioni Inedite Il calendario dei concerti prevede le seguenti date: 3 novembre – Milano: Sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (ore 11.

Musica - la pianista Giuseppina Torre in concerto a Roma - 30), all’interno della rassegna Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni. Il concerto sarà un’opportunità unica per ascoltare dal vivo le composizioni tratte da “The Choice”, il suo nuovo disco di inediti, che hanno conquistato il pubblico internazionale grazie alla loro profondità emotiva e raffinata maestria compositiva. (Ildenaro.it)

Giuseppina Torre : “Con la musica creo atmosfere. Scegliere ci rende liberi” - Ho riflettuto anche sul valore delle scelte e su quanto influiscano sulla vita. Ho avuto delle possibilità che tramite il mio lavoro mi hanno permesso di conoscere una cultura molto diversa dalla nostra, sia a livello musicale che sociale. Questo mi ha dato una carica nel credere ancora di più nelle mie capacità e proseguire nel mio percorso e pian piano sto costruendo la mia carriera su solide basi. (Dilei.it)

La pianista e compositrice Giuseppina Torre in concerto il 10 agosto a Massa Lubrense - 00, si esibirà presso l’Antica Cattedrale di Massa Lubrense (Napoli), offrendo al pubblico un emozionante concerto gratuito. La sua carriera, iniziata a Vittoria (Ragusa), l’ha vista ricevere riconoscimenti internazionali e suonare per prestigiose occasioni, tra cui un concerto per Papa Francesco. Successivamente, il 17 agosto, sarà protagonista al Minareto di Fasano (Brindisi), all’interno della prestigiosa rassegna Bari in Jazz 2024. (Ildenaro.it)