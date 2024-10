Dilei.it - La fucsia, come coltivarla, dove posizionarla e quanto dura

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Laè la diva discreta del giardino, ma con una personalità che non passa inosservata. I suoi fiori penduli, un’esplosione cromatica che abbraccia sfumature dal rosa più tenue al viola più intenso, sono un vero e proprio spettacolo per gli occhi. Questo piccolo arbusto, originario della Nuova Zelanda e del Sud America, riesce a portare un tocco di eleganza vivace anche negli angoli più nascosti di terrazzi e balconi. La sua versatilità la rende perfetta sia per la coltivazione in vaso,i rami si lasciano ammirare ricadendo dolcemente, sia in scenografici panieri appesi, trasformando ogni spazio verde in una cornice incantevole. Ecco una piccola guida sulla, con consigli sufarlare il più possibile.