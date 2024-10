Inter-news.it - Julio Cesar: «Arnautovic? Se stai cercando fiducia puoi tirare meglio!»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter ha vinto sul campo dello Young Boys, salendo a quota 7 punti nella classifica unica del nuovo format della Champions League. Non è stata una bella serata perche ha sbagliato un rigore a inizio secondo tempo:su Prime Video commenta il momento dell’austriaco MACCHIA – L’Inter ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, battendo lo Young Boys in Champions League e salendo a quota 7 punti in classifica. La serata europea è stata macchiata dal rigore fallito da Marko, proprio a inizio secondo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. L’attaccante non ha reagito benissimo, come testimoniano le immagini in panchina., opinionista di Prime Video, critica l’atteggiamento troppo passivo dell’austriaco.