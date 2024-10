John Wick, Eva Longoria ha salvato il film tirando fuori di tasca sua 6 milioni: "I soldi meglio spesi" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Attrice, ma anche regista e produttrice, Eva Longoria è intervenuta finanziando di tasca propria nil film con Keanu Reeves 24 ore prima che venisse cancellato. Oggi John Wick è sinonimo di incassi. Il franchise action con Keanu Reeves, composto al momento da quattro film, vanta un miliardo di dollari di incassi globali. Ma all'inizio questo successo non era affatto scontato, anzi. Apprendiamo oggi che se Eva Longoria non fosse intervenuta finanziando la produzione con 6 milioni il primo John Wick sarebbe stato sospeso a 24 ore dalle riprese. Parlando con Business Insider, i registi Chad Stahelski e David Leitch hanno rivelato con Eva Longoria ha salvato John Wick colmando un improvviso ammanco nei finanziamenti del film. "Mancava meno di una settimana quando ci siamo resi Movieplayer.it - John Wick, Eva Longoria ha salvato il film tirando fuori di tasca sua 6 milioni: "I soldi meglio spesi" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Attrice, ma anche regista e produttrice, Evaè intervenuta finanziando dipropria nilcon Keanu Reeves 24 ore prima che venisse cancellato. Oggiè sinonimo di incassi. Il franchise action con Keanu Reeves, composto al momento da quattro, vanta un miliardo di dollari di incassi globali. Ma all'inizio questo successo non era affatto scontato, anzi. Apprendiamo oggi che se Evanon fosse intervenuta finanziando la produzione con 6il primosarebbe stato sospeso a 24 ore dalle riprese. Parlando con Business Insider, i registi Chad Stahelski e David Leitch hanno rivelato con Evahacolmando un improvviso ammanco nei finanziamenti del. "Mancava meno di una settimana quando ci siamo resi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senza che nessuno ne sapesse niente - Eva Longoria finanziò di tasca sua il primo film della saga di "John Wick" - salvando così la produzione. E Keanu Reeves - Senza che nessuno, almeno all’inizio, ne sapesse niente, Eva Longoria ha finanziato di tasca sua il primo film della saga di “John Wick”, salvando così la produzione. Che sa cosa vuole, come ci ha raccontato nell’intervista che ci ha concesso. «Eravamo a meno di una settimana dall’inizio delle riprese e abbiamo perso quasi 6 milioni di dollari per un finanziamento insufficiente», ha raccontato Stahelski in esclusiva al sito americano Business Insider in un’intervista per celebrare il decimo anniversario del film. (Amica.it)

John Wick 5 : il regista Chad Stahelski ha diverse idee per il sequel - Il regista Chad Stahelski ha recentemente rivelato che lui e il suo team stanno lavorando attivamente a John Wick 5. Anche se non c'è stata alcuna conferma ufficiale, Stahelski ha detto di aver pensato a diverse versioni per un potenziale quinto capitolo. Tuttavia, qualsiasi film futuro prenderebbe una direzione diversa da John Wick 4. (Movieplayer.it)

Il prequel di John Wick promette di rispondere alla domanda più importante del film - Hai ragione, ma è un divertimento animato. Quando gli è stato chiesto se è stato il compito impossibile a permettere a Wick di ritirarsi, Stahelski ha rivelato: “Ish. Anche questo nuovo anime è stato presentato da Stahelski come un progetto di anime e sarà legato all’impresa impossibile compiuta da Wick che gli ha permesso di ritirarsi prima degli eventi dei film. (Nerdpool.it)