In A1 un crocevia della droga | coppia aveva 12 chili di marijuana in auto

Arezzo, 24 ottobre 2024 - Sono stati arrestati dalla polizia ad Arezzo lungo il tratto dell'A1, due trafficanti di droga che trasportavano 12 kg di marijuana. A fermarli una pattuglia della polizia stradale di Arezzo -Battifolle, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino Ovest. I poliziotti hanno notato l'auto, un'utilitaria piuttosto malconcia, a bordo una coppia: il conducente di 35 anni albanese, regolarmente residente in Italia e a fianco la fidanzata, italiana, di 23 anni. I due, fanno sapere gli inquirenti, pur raccontando che quel viaggio era l'inizio di un periodo di vacanza, sono apparsi molto nervosi. I poliziotti hanno deciso di perquisire l'auto e nel portabagagli c'era un grosso trolley, che emanava un forte odore di marijuana.

