Il sindaco di Lodi (Pd): “Alla presidenza di Anci meglio Lo Russo per rappresentare il nord produttivo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Non conosco personalmente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Non posso che stimarne il profilo da buon amministratore. Ma è chiaro che uno degli elementi per la scelta del nuovo presid Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Il sindaco di Lodi (Pd): “Alla presidenza di Anci meglio Lo Russo per rappresentare il nord produttivo” Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Non conosco personalmente ildi Napoli Gaetano Manfredi. Non posso che stimarne il profilo da buon amministratore. Ma è chiaro che uno degli elementi per la scelta del nuovo presid Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Topi a scuola - chiusi gli istituti Ex Larizza e Collodi : scatta l'ordinanza del sindaco - Quando si dice non c’è due senza tre. Nei giorni scorsi il plesso ex Larizza era stato oggetto, di un atto vandalico da parte di ignoti che avevano distrutto i bagni dell’istituto; il Comune, prontamente intervenuto, ha posto rimedio al danno permettendo così, sia agli studenti che al personale... (Reggiotoday.it)

Il sindaco di Lodi (Pd): “Alla presidenza di Anci meglio Lo Russo per rappresentare il nord produttivo” - Andrea Furegato: "No a spaccature tra i sindaci e nel partito. Ma è chiaro che per rappresentare il nostro territorio è meglio un amministratore del nord". Il ruolo del sindaco di Mantova Palazzi ... (ilfoglio.it)

Volontari uniti per il terzo settore su due comuni: nasce l'associazione Anteas - Corno Giovine (Lodi), 23 ottobre 2024 - Terzo settore più forte grazie alla nascita della nuova associazione intercomunale, di Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano, “ Anteas Basso Lodigiano". E' st ... (ilgiorno.it)

Salvini e i big della Lega a Genova per Bucci: «È l’uomo migliore» - La Lega investe tutta se stessa sulla vittoria di Marco Bucci, sindaco di Genova che aspira a traslocare nella stanza dei bottoni della Regione. In un hotel extralusso del centro città sbarcano, con l ... (corriere.it)