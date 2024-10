Movieplayer.it - Il Gladiatore 2, Paul Mescal ha baciato Pedro Pascal a sorpresa e a Ridley Scott è piaciuto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un bacio improvvisato atanto ada dare il benestare al suo interprete, anche se nel film non lo vedremo. Una scena improvvisata trasul set de Il2 è stata apprezzata danonostante non fosse stato lui a proporla. La scena in questione riguarda un bacio dato daal nemico. "C'è stato un momento mentre stavo provando la scena di combattimento conin cui, verso la fine, ho avuto l'idea di baciaresulla fronte" ha spiegatoa Entertainment Weekly. "L'ho fatto in una delle riprese, e poi ho commentato via radio con. Gli ho chiesto ': bacio sulla fronte, ti è? Sì o no?