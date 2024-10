Guardiola elogia l’“incredibile” Haaland mentre il Manchester City stabilisce il record della Champions League (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-24 00:07:29 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha definito Erling Haaland “incredibile” quando l’attaccante ha realizzato una doppietta contro lo Sparta Praga mercoledì. Il City ha travolto gli avversari cechi per 5-0 all’Etihad stabilendo il nuovo record di 26 partite di imbattibilità in Champions League. Haaland ha segnato due gol nel secondo tempo – incluso un sensazionale tentativo acrobatico – con Phil Foden, John Stones e Matheus Nunes anche a referto per garantire una notte confortevole ai vincitori del 2023. La vittoria porta il City davanti agli agguerriti rivali del Manchester United, che sono rimasti senza sconfitte per 25 partite di Champions League tra il 2007 e il 2009. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-24 00:07:29 Il web non parla d’altro: L’allenatore delPepha definito Erling“incredibile” quando l’attaccante ha realizzato una doppietta contro lo Sparta Praga mercoledì. Ilha travolto gli avversari cechi per 5-0 all’Etihad stabilendo il nuovodi 26 partite di imbattibilità inha segnato due gol nel secondo tempo – incluso un sensazionale tentativo acrobatico – con Phil Foden, John Stones e Matheus Nunes anche a referto per garantire una notte confortevole ai vincitori del 2023. La vittoria porta ildavanti agli agguerriti rivali delUnited, che sono rimasti senza sconfitte per 25 partite ditra il 2007 e il 2009.

Guardiola al City decide tutto lui : disse no a Cristiano Ronaldo. Non avrà mai più un potere simile (Times) - La persona che devono convincere è Cristina Serra, la moglie di Guardiola. » L'articolo Guardiola al City decide tutto lui: disse no a Cristiano Ronaldo. Il City era consapevole dell’interesse, ma non è stato per questo che Guardiola si è recato ad Abu Dhabi per incontrare Khaldoon Al Mubarak. In un certo senso, è come se i 115 capi d’accusa pendenti sul club e in generale la lotta che i citizens come club stanno portando avanti contro la Football Association avesse dato ancora più amor proprio al tecnico ex Barcellona, legandolo sempre di più alla causa inglese. (Ilnapolista.it)

