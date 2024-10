Gli studenti incontrano le aziende: "Contatti contro la fuga di cervelli" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ben 248 studenti, 55 aziende tra le eccellenze del territorio per oltre 800 colloqui individuali prenotati. È la nuova edizione di JobFair, l’occasione per far entrare in contatto studenti delle scuole universitarie superiori italiane e alcune tra le più prestigiose imprese del Paese attraverso dei colloqui. Saint-Gobain, Menarini, Generali Assicurazioni, Oxfam, Angelini, Amplifon, Lidl, Mediobanca, Omnia Technologies e molte altre aziende hanno accolto, nelle aule della Scuola Sant’Anna di Pisa dove si è tenuta la due giorni dell’iniziativa, studenti dalla Scuola Normale Superiore, dallo Iuss di Pavia, dalla Scuola Imt Alti Studi di Lucca, dal Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e della stessa Sant’Anna. Lanazione.it - Gli studenti incontrano le aziende: "Contatti contro la fuga di cervelli" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ben 248, 55tra le eccellenze del territorio per oltre 800 colloqui individuali prenotati. È la nuova edizione di JobFair, l’occasione per far entrare in contattodelle scuole universitarie superiori italiane e alcune tra le più prestigiose imprese del Paese attraverso dei colloqui. Saint-Gobain, Menarini, Generali Assicurazioni, Oxfam, Angelini, Amplifon, Lidl, Mediobanca, Omnia Technologies e molte altrehanno accolto, nelle aule della Scuola Sant’Anna di Pisa dove si è tenuta la due giorni dell’iniziativa,dalla Scuola Normale Superiore, dallo Iuss di Pavia, dalla Scuola Imt Alti Studi di Lucca, dal Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e della stessa Sant’Anna.

