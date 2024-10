Formia / Incidente stradale mortale Variante Formia -Garigliano, 42enne denunciato per omicidio stradale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Formia – E’ stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Cassino il 42enne statunitense alla guida dell’Audi TT che ieri mattina è stata protagonista di un rovinoso Incidente lungo la Variante Formia -Garigliano , a seguito della quale è stata ritrovata morta una donna 62enne di origini romene, impiegata in Italia come L'articolo Formia / Incidente stradale mortale Variante Formia -Garigliano, 42enne denunciato per omicidio stradale Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Incidente stradale mortale Variante Formia -Garigliano, 42enne denunciato per omicidio stradale Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 24 ottobre 2024)– E’ statoa piede libero alla Procura della Repubblica di Cassino ilstatunitense alla guida dell’Audi TT che ieri mattina è stata protagonista di un rovinosolungo la, a seguito della quale è stata ritrovata morta una donna 62enne di origini romene, impiegata in Italia come L'articoloperTemporeale Quotidiano.

