Fedele Atex Napoli | Camera di commercio quei bandi non consentono a tante imprese di partecipare

(Di giovedì 24 ottobre 2024) di Sergio* Mentre continua lo stallo per la nomina del nuovo Presidente, continuano anche con il Commissario le pubblicazioni diche nonalla maggioranza delledi. Ladiin data 22 ottobre ha pubblicato 4( Turismo,Internazionalizzazione, Competenze,Punto Impresa Digitale) che hanno come scadenza il 28 e il 29 ottobre. Questiseguiranno la procedura del click day. Ovviamente anche per la scarsa pubblicità data a questipochissime saranno leche potrannoe saranno sicuramente agevolate quelle che hanno un ” rapporto informativo ” più stretto con l’ Entele. Dunque l’ attuale Commissario segue la stessa linea dell’ ultimo Presidente.