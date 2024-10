Eroga finanziamenti per 10 milioni di euro a società legate alla ‘ndrangheta: commissariata Banca Progetto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Banca Progetto è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza. Stando a quanto ricostruito da un'indagine della Dda, negli anni avrebbe Erogato finanziamenti per 10 milioni di euro a società legate alla 'ndrangheta. Fanpage.it - Eroga finanziamenti per 10 milioni di euro a società legate alla ‘ndrangheta: commissariata Banca Progetto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria dGuardia di finanza. Stando a quanto ricostruito da un'indagine della Dda, negli anni avrebbetoper 10di'ndrangheta.

Finanziamenti per 10 milioni a società legate a 'ndrangheta - commissariata Banca Progetto - Finanziamenti a società inserite in dinamiche criminali L'analisi dei "fascicoli bancari", si legge in una nota del procuratore di Milano Marcello Viola, "ha consentito di appurare come l'intermediario", ossia Banca Progetto, "spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali, in quanto oggetto della contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi commessi con l'aggravante del metodo mafioso, consistito nell'agevolazione della 'locale' di 'ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo", provincia di Varese. (Tg24.sky.it)

Finanziamenti per 10 milioni a società legate a 'Ndrangheta - commissariata Banca Progetto - . I finanziamenti sarebbero stati garantiti dal fondo per le piccole medie imprese, quindi nell’ambito di "aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid" o "a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". Con questa accusa, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, Banca Progetto. (Tg24.sky.it)

