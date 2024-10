Ultimouomo.com - È anche il Barcellona di Raphinha

Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il pallone è all’altezza dell’area di rigore del. Il Bayern pressa alto andando uomo su uomo, ma Balde riesce a sbloccare la situazione andando in verticale verso Lewandowski, che è sceso nella propria metà campo. Il polacco protegge palla e la scarica per Pedri, che a sua volta cerca Fermin Lopez sulla trequarti. Nel frattempo, teoricamente l'ala sinistra del, è entrata dentro al campo, posizionandosi al centro dell’attacco, nel posto che dovrebbe essere occupato da Lewandowski. La palla lo raggiunge poco dopo. Fermin Lopez stoppa e con una giravolte notevole lo cerca in verticale, alle spalle della difesa avversaria. Kimmich intuisce ma riesce solo a sfiorare, e a quel puntopuò andare in uno contro uno con Neuer. Il brasiliano lo salta allargandosi sulla sinistra e poi conclude a porta vuota. Sono passati 58 secondi.