Dopo 18 anni scopre che la moglie era nata uomo: per il giudice il matrimonio resta valido (Di giovedì 24 ottobre 2024) La richiesta di annullamento è arrivata durante le pratiche di divorzio perché solo in quel momento il marito avrebbe scoperto la storia della moglie. Per i giudici di Livorno la mancata conoscenza dell’originario sesso del coniuge «non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona» Vanityfair.it - Dopo 18 anni scopre che la moglie era nata uomo: per il giudice il matrimonio resta valido Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La richiesta di annullamento è arrivata durante le pratiche di divorzio perché solo in quel momento il marito avrebbe scoperto la storia della. Per i giudici di Livorno la mancata conoscenza dell’originario sesso del coniuge «non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli lanciò una roncola per gelosia. Tenta di uccidere amico e moglie. Suspense dopo la condanna a 5 anni - Il colpo era andato a segno ma non era stato fatale. Si arriva a processo e il muratore sceglie il rito abbreviato: niente dibattimento, solo carte ma sconto di pena di un terzo. Intanto si diffonde il panico nel giardino di casa. Gli lanciò una roncola per un’avance di troppo alla moglie. Cinque anni e sei mesi di reclusione stabilisce il gup Claudio Lara. (Lanazione.it)

Perseguita e minaccia l'ex moglie dopo la rottura : condannato - Due anni e quattro mesi di reclusione. E' stata questa la decisione del giudice monocratico Raffaele Ferraro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di N.V., 38enne di San Nicola la Strada, finito sotto processo per atti persecutori e minacce nei confronti dell'ex moglie. Il... (Casertanews.it)

Crede che sia l’amante della moglie e investe un uomo : 41enne arrestato a Napoli dopo tre anni - L'uomo deve rispondere di tentato omicidio aggravato: l'8 luglio del 2021, il 41enne investì un uomo credendo fosse l'amante di sua moglie.Continua a leggere . (Fanpage.it)