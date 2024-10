Lettera43.it - Disney: «La serie sull’omicidio Scazzi è solo rinviata, non siamo d’accordo coi giudici»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) All’indomani della sospensione delladi Sarahdisposta dal tribunale di Taranto, i produttori Groenlandia ehanno confermano che, «per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti, il lancio della fiction attualmente intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood è rinviato». «Le parti», hanno aggiunto, «non concordano con la decisione deie faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti». Il sindaco di Avetrana: «sensibili al pregiudizio che avrebbe potuto patire la comunità» Era stato il sindaco di Avetrana, Paolo Iazzi, a presentare un ricorso urgente in tribunale per chiedere la sospensione dellae la possibilità di vederla prima che venisse lanciata su+ il 25 ottobre.