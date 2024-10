Inter-news.it - Dimarco aumenta l’efficacia offensiva dell’Inter contro lo Young Boys

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Federicoesordisce nella Champions League 2024/25 subentrando nel secondo tempo di-Inter (0-1). Rivelandosi subito decisivo per la vittoria nerazzurra. PRIMA VOLTA – Quando Federicosostituisce Carlos Augusto al 53? di-Inter, molti non avranno realizzato che si trattava dell’esordio stagionale in Champions League per l’esterno italiano. Nei due precedenti impegni con Manchester City e Stella Rossa, il brasiliano aveva giocato sempre dall’inizio alla fine. Ma ieri ha dovuto arrendersi a un problema muscolare, l’ennesimo in questo ottobre per l’Inter. E così Simone Inzaghi ha dovuto mandare in campo, anche per provare adre la pericolosità dei nerazzurri negli ultimi trenta metri. E il numero 32 tanto per cambiare ha risposto presente.