Dal 2025 a Caserta operativa una nuova azienda speciale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarà operativa dal primo gennaio 2025 la nuova azienda speciale consortile – denominazione «Distretto Regio di Caserta – C01» – che si occuperà dei servizi per il rafforzamento del welfare nei comuni di Caserta, San Nicola La Strada , Casagiove e Castel Morrone. È emerso nel corso dell’ultima riunione del Cda dell’azienda, tenutasi al Comune di Caserta, cui hanno partecipato i sindaci degli enti coinvolti. «Parte un nuovo, fondamentale capitolo – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino, che è anche presidente del cda dell’azienda «Distretto Regio» – delle politiche sociali nei Comuni di Caserta, San Nicola La Strada, Casagiove e Castel Morrone. L’azienda speciale consentirà di avere strumenti più efficaci per affrontare le tematiche legate al sostegno degli utenti in condizioni di fragilità. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Saràdal primo gennaiolaconsortile – denominazione «Distretto Regio di– C01» – che si occuperà dei servizi per il rafforzamento del welfare nei comuni di, San Nicola La Strada , Casagiove e Castel Morrone. È emerso nel corso dell’ultima riunione del Cda dell’, tenutasi al Comune di, cui hanno partecipato i sindaci degli enti coinvolti. «Parte un nuovo, fondamentale capitolo – ha spiegato il sindaco di, Carlo Marino, che è anche presidente del cda dell’«Distretto Regio» – delle politiche sociali nei Comuni di, San Nicola La Strada, Casagiove e Castel Morrone. L’consentirà di avere strumenti più efficaci per affrontare le tematiche legate al sostegno degli utenti in condizioni di fragilità.

