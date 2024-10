Costruzioni la produzione segna una crescita del 42%

Quotidiano.net - Costruzioni, la produzione segna una crescita del 4,2%

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 2023 ha rappresentato l'anno della ripresa nella filiera italiana delle: la, infatti, ha toccato quota 624 miliardi di euro, in aumento di 44 rispetto al 2022, a sua volta in. I numeri migliori - secondo il Rapporto Feder- sono stati quelli dei comparti dellein senso stretto, delle macchine edili, dei servizi di ingegneria e dei prodotti in legno e l’andamento positivo è confermato anche dall’occupazione, cresciuta di 76mila unità (+2,5%). Positiva anche la bilancia commerciale, che presenta un surplus di 34 miliardi, un dato che palesa ancora una volta la vocazione all’export di tanti comparti.