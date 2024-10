Ilgiorno.it - Como, si rompono le acque mentre va in ospedale: scortata dalla polizia

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Stava per partoriresi trovava in dogana a, ed è arrivata inin tempi brevissimi grazie all’intervento di una pattuglia dellastradale. La protagonista è una donna di 40 anni originaria di El Salvador in avanzatissimo stato di gravidanza, che ha temuto di non arrivare in tempo all’Valduce, dove era seguita. Ma grazie allache l’hain sirena, la situazione di emergenza è stata risolta. Poco dopo il loro arrivo in, dove la donna è stata subito presa in carico dal personale sanitario, è nato il terzo figlio della coppia. E’ accaduto una settimana fa, e ora la famiglia ha voluto ringraziare laper la tempestività e professionalità, inviando una lettera di gratitudine al comando della Stradale di. “Al mattino presto – scrive il marito – a mia moglie si è rotto sacco amniotico.