Como-Lazio | Tutte le info per acquistare i biglietti

"Si informano i tifosi Lariani che è attiva la vendita libera per la partita Como-Lazio, valida per la 10ª giornata di Serie A Enilive, in programma giovedì 31 ottobre alle ore 20:45. La partita si disputerà allo stadio "G.Sinigaglia" di Como. La vendita è attiva fino al giorno gara o ad

Conte-Fabregas - che duello. Il Napoli contro il Como rivelazione. E il maestro sfida uno dei suoi allievi - Sempre. Per me e per i miei ragazzi sarà un grande test affrontarlo". Il maestro e l’allievo (Fabregas sarà il secondo tecnico che in questo campionato affronterà Conte dopo averlo avuto come tecnico, il primo è stato Thiago Motta con la Juventus). ". Parola di Antonio Conte, uno cui non piaccono le smancerie ma che resta pur sempre un uomo che di pallone ne capisce abbastanza. (Sport.quotidiano.net)

Napoli-Como - Conte : "Occhio alla squadra rivelazione. E alla pressione che viene da fuori" - Questa cosa comunque mi piace: significa che è presente nella sfida e che è coinvolto, anche se comunque deve stare calmo per non rischiare il rosso". Chissà che il bomber non torni a segnare contro il Como. E così, neanche il tempo di metabolizzare il 2-0 inflitto al Monza che è valso il ritorno in solitaria in cima alla classifica dopo 483 giorni, che il tecnico salentino si ripresenta davanti a microfoni e taccuini per introdurre la gara con il Como, in programma venerdì 4 ottobre alle 18. (Sport.quotidiano.net)

Conte “Il mio Napoli mi piace - Como squadra rivelazione” - Io voglio vedere tutti così. Da Lukaku a Kvaratskhelia. Lo vedo molto coinvolto, non solo dal punto di vista tecnico ma anche emotivo. Hanno salute, qualità perchè alcuni giocatori avranno un grande futuro, Fadera, Nico Paz, lo stesso Perrone. Il tecnico azzurro parla poi dell’amico Fabregas: “Con Cesc abbiamo vinto col Chelsea la Premier, abbiamo condiviso momenti importanti, ho sempre pensato potesse fare l’allenatore, giocava in mezzo al campo, era uno che ti chiedeva sempre il perchè di alcune cose, sono contento per lui, sta facendo un percorso veloce, bello, ma si sta dimostrando molto preparato sotto tutti i punti di vista”. (Unlimitednews.it)