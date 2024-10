Commercio, Confesercenti: in 10 anni spariti oltre 140mila negozi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – I negozi si ritirano, la desertificazione commerciale avanza. Tra il 2014 ed il 2024 sono sparite dalle vie e dalle piazze italiane oltre 140mila imprese del Commercio al dettaglio in sede fissa, di cui quasi 46.500 attività di vicinato di base, dai negozi alimentari alle edicole, dai bar ai distributori carburanti. Un’emorragia di imprese che rischia di lasciare senza accesso a servizi essenziali e beni primari una quota significativa della popolazione: già oggi oltre 26 milioni di italiani vivono in comuni che hanno visto scomparire definitivamente dal proprio territorio una o più imprese di vicinato essenziali. È quanto emerge dal dossier ‘Commercio e servizi: le oasi nei centri urbani’ realizzato da Confesercenti. Sono stati 5. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Isi ritirano, la desertificazione commerciale avanza. Tra il 2014 ed il 2024 sono sparite dalle vie e dalle piazze italianeimprese delal dettaglio in sede fissa, di cui quasi 46.500 attività di vicinato di base, daialimentari alle edicole, dai bar ai distributori carburanti. Un’emorragia di imprese che rischia di lasciare senza accesso a servizi essenziali e beni primari una quota significativa della popolazione: già oggi26 milioni di italiani vivono in comuni che hanno visto scomparire definitivamente dal proprio territorio una o più imprese di vicinato essenziali. È quanto emerge dal dossier ‘e servizi: le oasi nei centri urbani’ realizzato da. Sono stati 5.

