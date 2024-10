Cime tempestose di Emerald Fennell acquistato per la distribuzione da Warner Bros (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cime tempestose di Emerald Fennell acquistato per la distribuzione da Warner Bros Warner Bros. Motion Pictures Group ha ottenuto i diritti per l’adattamento cinematografico di MRC di “Cime tempestose” della regista Emerald Fennell. Margot Robbie e Jacob Elordi saranno i protagonisti del progetto. MRC è lo studio che finanzia il film, LuckyChap è il produttore e Fennell ha scritto, dirigerà e produrrà l’adattamento cinematografico basato sul romanzo di Emily Brontë. Warner Bros. Pictures distribuirà “Cime tempestose” nei cinema di tutto il mondo. Il film segna la seconda collaborazione tra MRC, LuckyChap e Fennell dopo il grande successo “Saltburn” e la terza collaborazione tra LuckyChap e Fennell (“Una donna promettente“). Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)diper lada. Motion Pictures Group ha ottenuto i diritti per l’adattamento cinematografico di MRC di “” della regista. Margot Robbie e Jacob Elordi saranno i protagonisti del progetto. MRC è lo studio che finanzia il film, LuckyChap è il produttore eha scritto, dirigerà e produrrà l’adattamento cinematografico basato sul romanzo di Emily Brontë.. Pictures distribuirà “” nei cinema di tutto il mondo. Il film segna la seconda collaborazione tra MRC, LuckyChap edopo il grande successo “Saltburn” e la terza collaborazione tra LuckyChap e(“Una donna promettente“).

