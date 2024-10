.com - Cervello riacceso dopo un’ora dalla morte: la sperimentazione in Cina

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un gruppo di scienziati cinesi è riuscito a ripristinare l’attività cerebrale in cervelli di maiale morti da quasi, portando avanti una ricerca rivoluzionaria nella comprensione della rianimazione cerebraleun arresto cardiaco. Supervisionato dal medico Xiaoshun He della Sun Yat-Sen University, lo studio, pubblicato su *Embo Molecular Medicine*, potrebbe ampliare la finestra temporale entro cui è possibile intervenire su pazienti colpiti da arresto cardiaco. Utilizzando modelli su maiali, i ricercatori hanno dimostrato che l’integrazione del fegato, organo che purifica il sangue, nel sistema di supporto vitale per ilpuò limitare i danni e ripristinare l’attività elettrica cerebrale anchelunghi periodi di ischemia. Il team ha condotto una serie di esperimenti su 17 maialini tibetani per studiare l’effetto dell’ischemia cerebrale e epatica.