Cassa d' espansione del Panaro Da oltre un anno manca una paratia della diga

Dopo oltre 50 anni dall'avvio del progetto, la Cassa d'espansione del Panaro a Sant'Anna resta un'opera incompiuta. E inutilizzabile. A quasi quattro anni di distanza dall'alluvione del 5 dicembre 2020 a Nonantola, dopo la quale vennero finalmente avviate le procedure di collaudo, il procedimento

Cassa d’espansione del Panaro - "Spesi milioni per una grande opera che funziona solo a metà" - Il collaudo si è però fermato alla prima prova e ad oggi nessuno può sapere con certezza se la cassa d’espansione funzioni. . "Nella primavera 2021, dopo un’attesa durata quasi quarant’anni, con la prima prova d’invaso è stato finalmente avviato il collaudo della cassa d’espansione del Fiume Panaro. (Modenatoday.it)

