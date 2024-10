Ilrestodelcarlino.it - "Cadeva e l’ho preso, c’è mancato poco"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Aveva già iniziato il suo volo nel vuoto un ragazzo di Recanati di 32 anni deciso a farla finita, quando il comandante della stazione dei carabinieri di Recanati, il luogotenente Angelo Pardi, si è gettato su di lui afferrandolo e con l’aiuto dei suoi colleghi è riuscito a portarlo in salvo. Il fatto è avvenuto lunedì sera. Erano all’incirca le 23.30 e il giovane, in preda a una evidente alterazione psichica probabilmente dovuta all’assunzione smodata di alcolici, è salito su un muro di contenimento dell’altezza di circa 10 metri in via Ceccaroni, davanti al negozio Termotecnica Dm in località ex Eko, sporgendosi oltre la ringhiera di protezione. Il 32enne ha iniziato a urlare minacciando di lanciarsi nel vuoto e richiamando così l’attenzione di alcuni avventori di un vicino bar, che hanno immediatamente avvisato il 112.