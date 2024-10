Ilfattoquotidiano.it - Cadavere cade dal carro funebre e finisce per strada in mezzo al traffico. Un automobilista: “Pensavo di aver investito una persona, invece era già morta”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un lenzuolo bianco che svolazza sul parabrezza, poi un corpo sulla. Momenti di terrore per unpolacco, convinto diuna. Ma la realtà si è rivelata ancora più surreale: ilera caduto da unin transito. L’episodio, accaduto a Stalowa Wola, nel sud-est della Polonia, ha dell’incredibile. L’uomo alla guida, mentre percorreva unatrafficata, ha visto un lenzuolo volare sul suo parabrezza, per poi scoprire un corpo senza vita sull’asfalto. Lo shock iniziale si è trasformato in incredulità quando si è reso conto che -fortunatamente – non avevanessun passante ma si trattava di una salma proveniente da unche aveva appena superato.