Quifinanza.it - BTP vanno a ruba all’estero: “effetto” agenzie di rating

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il collocamento tramite sindacato del nuovo benchmark BTP a 7 anni, con scadenza 15 novembre 2031, e della riapertura del BTP a 30 anni, con scadenza 1° ottobre 2054, ha visto una partecipazione “straordinariamente diversificata” (oltre 30 paesi sul BTP 7 anni e più di 35 sul titolo a 30 anni), con un “grande interesse” da parte degli investitori esteri. Lo afferma il ministero dell’Economia e delle Finanze, diffondendo i dettagli dell’operazione. BTP, boomL’importo complessivo emesso è stato pari a 13 miliardi di euro per una domanda complessiva che ha superato i 200 miliardi di euro, di cui circa 99 miliardi per il nuovo titolo a 7 anni e circa 107 miliardi per il BTP a 30 anni. Hanno partecipato all’operazione oltre 300 investitori per il BTP a 7 anni, mentre poco meno di 400 hanno preso parte alla riapertura del BTP 30 anni.