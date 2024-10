Borsa | l' Europa avanza con le trimestrali Milano +06%

Borsa: l'Europa avanza con le trimestrali, Milano +0,6% (Di giovedì 24 ottobre 2024) Proseguono positive le Borse europee, con gli investitori rincuorati da una serie di trimestrali migliori delle attese, aperte da Tesla a Wall Street ieri sera e proseguite oggi con Barclays (+3,7%), Renault (+6,3%), Unilever (+3,2%) e Saipem (+4,5%) nel Vecchio Continente. Francoforte (+0,8%) svetta davanti a Milano (+0,6%), Parigi (+0,6%) e Londra (+0,5%). Anche a New York i future sono tonici: il Nasdaq è in rialzo di quasi l'1%, con Tesla salita del 13% nel pre-market dopo il miglior utile trimestrale in oltre un anno, e l'S&P 500 avanza dello 0,5%. I listini proseguono la loro avanzata dopo il dato sui sussidi di disoccupazione negli Usa, scesi a 227 mila anche l'impatto degli uragani Helene e Milton. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa avanza con le trimestrali, Milano +0,6% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Proseguono positive le Borse europee, con gli investitori rincuorati da una serie dimigliori delle attese, aperte da Tesla a Wall Street ieri sera e proseguite oggi con Barclays (+3,7%), Renault (+6,3%), Unilever (+3,2%) e Saipem (+4,5%) nel Vecchio Continente. Francoforte (+0,8%) svetta davanti a(+0,6%), Parigi (+0,6%) e Londra (+0,5%). Anche a New York i future sono tonici: il Nasdaq è in rialzo di quasi l'1%, con Tesla salita del 13% nel pre-market dopo il miglior utile trimestrale in oltre un anno, e l'S&P 500dello 0,5%. I listini proseguono la lorota dopo il dato sui sussidi di disoccupazione negli Usa, scesi a 227 mila anche l'impatto degli uragani Helene e Milton.

Borsa : Milano sale +0 - 5% con le trimestrali - vola Saipem - Milano sale, in linea con le altre Borse europee, grazie alla spinta che arriva dalle trimestrali delle 'big' quotate sul Ftse Mib. In calo anche Banco Bpm (-0,16%) e Mps (-0,16%). . Bene anche Italgas (+0,5%) in attesa dell'annuncio dei conti del trimestre. Stellantis sale dell'1,4%; prese di beneficio su Pirelli (-0,3%) e Nexi (-0,29%) salite nei giorni scorsi. (Quotidiano.net)