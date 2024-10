Ilfattoquotidiano.it - Biancamaria Tessari e Dima Tonyshev, due cuori e un ring: ‘Pizza e birra? Io devo mantenere il peso, lui potrebbe ma mi rispetta’

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Entrambi giovani pugili dilettanti,si vedevano spesso nelle palestre in giro per l’Italia, soprattutto quelle del Triveneto, dove tutti e due hanno passato l’adolescenza. Lei cambiando residenza per seguire gli spostamenti lavorativi del padre, lui arrivato a Venezia dall’Ucraina per raggiungere la madre. I due colleghi sono diventati amici, poi si sono frequentati, infine si sono innamorati. “Io ero a Venezia per concludere un tirocinio universitario – racconta a ilfattoquotidiano.it Dmytrodetto– lei era delusa per un torneo andato male. L’ho invitata in Laguna a fare un giro per i canali a bordo di una mascareta, tipica imbarcazione veneziana. Da un po’ di tempo avevo infatti imparato a vogare. Ha accettato. Volevo si distraesse e intanto mi sono giocato le mie carte migliori per corteggiarla“.