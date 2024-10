Bergamo, il torrente Morla fa paura: pulizia straordinaria dopo l’esondazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo – Ridurre sempre di più il rischio idrogeologico in città. Per questo il Comune di Bergamo ha deciso di mettere in campo un intervento straordinario per la pulizia integrale del torrente Morla, compreso il tratto sotterraneo, il maggiore corso d’acqua del capoluogo orobico che il 9 settembre, gonfiato dalle piogge dell’alluvione che si era abbattuta su Bergamo, era esondato provocando disastri, trascinando con sè fango e detriti e allagando strade, box, cantine. Si tratta del primo intervento di questo tipo dopo 12 anni. Palazzo Frizzoni ha dato mandato al Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca di provvedere a ripristinare l’intero corso sotterraneo del torrente. Un’opera che il Consorzio stima, in via prudenziale, in 300mila euro e che sarà portata a termine tra fine novembre e metà dicembre, condizioni meteo permettendo. Ilgiorno.it - Bergamo, il torrente Morla fa paura: pulizia straordinaria dopo l’esondazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Ridurre sempre di più il rischio idrogeologico in città. Per questo il Comune diha deciso di mettere in campo un intervento straordinario per laintegrale del, compreso il tratto sotterraneo, il maggiore corso d’acqua del capoluogo orobico che il 9 settembre, gonfiato dalle piogge dell’alluvione che si era abbattuta su, era esondato provocando disastri, trascinando con sè fango e detriti e allagando strade, box, cantine. Si tratta del primo intervento di questo tipo12 anni. Palazzo Frizzoni ha dato mandato al Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca di provvedere a ripristinare l’intero corso sotterraneo del. Un’opera che il Consorzio stima, in via prudenziale, in 300mila euro e che sarà portata a termine tra fine novembre e metà dicembre, condizioni meteo permettendo.

