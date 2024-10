Gaeta.it - Attacco all’industria aerospaziale vicino ad Ankara: identificato un membro del Pkk

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unarmato avvenuto recentemente presso la sede dell’Industria, nelle vicinanze della capitale turca, ha scosso l’intero paese, portando a un tragico bilancio di cinque vite perdute. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha reso note informazioni cruciali riguardo all’identità di uno degli attentatori e le indagini in corso, evidenziando il coinvolgimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan , ritenuto un’organizzazione terroristica dalla Turchia e da altri stati. Dettagli dell’e morti confermate L’armato ha avuto luogo in un momento in cui l’industriaturca era particolarmente attiva. Le circostanze esatte e le modalità dell’assalto rimangono oggetto di indagine, ma le autorità stanno approfondendo gli eventi accaduti.