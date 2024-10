Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 23 Ottobre 2024. Io Canto stabile (17%), Sciarelli (11.21%) a un passo da Rai1 (11.44%)

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella serata di ieri,23, suSulle ali della speranza ha interessato 1.974.000 spettatori pari all’11.44% di share. Su Canale5 IoGeneration ha conquistato 2.468.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 737.000 spettatori pari al 4.07%. Su Italia1 Gemini Man incolla davanti al video 731.000 spettatori (4.96%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.785.000 spettatori e l’11.21%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 833.000 spettatori (6.13%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.217.000 spettatori e il 7.23%. Su Tv8 la partita di Champions League – Barcellona-Bayern Monaco ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Ex – Amici come prima! raduna .000 spettatori (%). Sul 20 First Kill fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 I Fiumi di Porpora è scelto da .000 spettatori (%).