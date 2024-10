Appalti in cambio di soldi per la squadra di calcio, indagato il presidente della provincia di Caserta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dieci indagati a Caserta per un sistema di Appalti e tangenti ricostruito dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere; tra loro il presidente della provincia, Giorgio Magliocca. Fanpage.it - Appalti in cambio di soldi per la squadra di calcio, indagato il presidente della provincia di Caserta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dieci indagati aper un sistema die tangenti ricostruito dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere; tra loro il, Giorgio Magliocca.

