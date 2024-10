Cityrumors.it - Anna Paola Concia: “Vicenda Spano identica alla mia, ma è schifoso e più vergognoso il silenzio del Pd”

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attivista ed ex parlamentare si dice “indignata per quanto è accaduto al collaboratore di Giuli” e attacca il suo vecchio partito “E’ tutto uno schifo, mi dispiace dirlo, ma quanto è successo a quel poveretto diè indegno, è tale e quale a quello che è accaduto a me“. A parlare in modo così perentorio e diretto è l’attivista ed ex parlamentare del Pdche, sulla-Giuli-dimissioni-omofobia, ne ha per tutti. L’attivista ed ex parlamentare del Pd si scaglia contro il suo vecchio partito per non aver difeso(Ansa Foto) Cityrumors.itNon ci sta a quanto sta succedendo e vedendo attorno a sé, “ma sono cose che si ripetono” e dicea Cityrumors.it, “si ripetono sempre allo stesso modo, e con gli stessi protagonisti da una parte e dall’altra“.