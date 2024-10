America’s Cup, New Zealand apre a novità: “Barche più leggere e modifiche dell’equipaggio”. Dan Bernasconi e i “pezzi di magia” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Team New Zealand ha alzato al cielo la America’s Cup per la terza volta consecutiva, giganteggiando nelle acque di Barcellona e travolgendo INEOS Britannia con un perentorio 7-2. Il Defender è sempre stato in controllo della situazione e ha annichilito la flebile resistenza del Challenger of Record, riuscendo a mettere le mani sulla Vecchia Brocca per la quinta volta nella propria storia. I Kiwi hanno aperto una vera e propria era (da oltre trent’anni il trofeo sportivo più antico del mondo non veniva conquistato per tre edizioni di fila) e guardano con grande ottimismo al prossimo futuro, in attesa di decidere dove e quando si regaterà. Oasport.it - America’s Cup, New Zealand apre a novità: “Barche più leggere e modifiche dell’equipaggio”. Dan Bernasconi e i “pezzi di magia” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Team Newha alzato al cielo laCup per la terza volta consecutiva, giganteggiando nelle acque di Barcellona e travolgendo INEOS Britannia con un perentorio 7-2. Il Defender è sempre stato in controllo della situazione e ha annichilito la flebile resistenza del Challenger of Record, riuscendo a mettere le mani sulla Vecchia Brocca per la quinta volta nella propria storia. I Kiwi hanno aperto una vera e propria era (da oltre trent’anni il trofeo sportivo più antico del mondo non veniva conquistato per tre edizioni di fila) e guardano con grande ottimismo al prossimo futuro, in attesa di decidere dove e quando si regaterà.

New Zealand - Burling : “Speciale vincere l’America’s Cup per tre volte di fila” - “Abbiamo avuto una partenza relativamente uniforme, loro erano piuttosto vicini, quindi abbiamo deciso di virare a destra. Quindi grande rispetto per la loro esperienza”. . Sono così emozionato di questa vittoria. L’America’s Cup è uno dei trofei sportivi più difficili da vincere al mondo. Sono davvero contento del modo in cui abbiamo continuato a migliorare durante la settimana, la barca è stata performante oggi e c’è stato un vero lavoro di squadra”. (Sportface.it)

L’America’s Cup di vela resta a New Zealand - battuto il team Ineos (Gb) - (askanews) – L’ America’s Cup di vela resta a New Zealand dopo che ha battuto (per 7 regate a 2) Ineos Britannia nelle acque di Barcellona, in Spagna. Partenza regolare da parte di entrambe le barche, con Britannia più aggressiva di New Zealand. Roma, 19 ott. L’imbarcazione defender della coppa ha conquistato la prima delle due regate di giornata nelle acque di Barcellona battendo Ineos Britannia, per il settimo e decisivo punto: la sfida con l’imbarcazione inglese si è dunque chiusa sul 7-2. (Ildenaro.it)

Quanti soldi ha guadagnato New Zealand vincendo la America’s Cup? Montepremi a sorpresa - Luna Rossa può provarci con Tita-Gradoni” La corazzata neozelandese ha fatto suo un trofeo nato addirittura nel lontanissimo 1851 (l’Italia non era ancora unita…): attorno all’Isola di Wight la piccola goletta America sconfisse 14 imbarcazioni britanniche, portò via la Coppa delle 100 Ghinee dal Regno Unito e rimase negli Stati Uniti per 132 anni… Si tratta dunque di un traguardo sportivo di livello enorme, ma che incredibilmente non assicura somme in denaro! Quanti soldi ha guadagnato Team New Zealand vincendo la America’s Cup? La cifra è davvero incredibile e impensabile: zero euro! L’equipaggio trionfatore non avrà riconoscimenti in denaro, la competizione sportiva più antica al mondo non prevede un montepremi per risultati sportivi. (Oasport.it)