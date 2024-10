Thesocialpost.it - Allarme dengue, gli esperti avvisano: “Aumentano focolai, possibile epidemia”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il mondo è alle prese con la sua più grandedi sempre. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che attualmente circa 4 miliardi di persone siano a rischio di contrarre la, cifra che potrebbe salire a 5 miliardi entro il 2050. Il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha descritto la rapida diffusione della malattia come “una tendenza allarmante”. La maggior parte dei casi didegli ultimi anni si è concentrata in America Latina, ma anche regioni dell’Africa e del sud-est asiatico stanno segnalando tassi elevati. Inoltre, la malattia sta emergendo anche in Europa, un segnale di come la malattia sta espandendo la sua portata geografica. Attualmente non esiste una cura definitiva per la