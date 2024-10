Young Boys-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Inter di Inzaghi torna in campo in Champions League. I nerazzurri, alla terza giornata, volano in Svizzera per sfidare lo Young Boys. Nelle prime due partite Lautaro e compagni, reduci dalla vittoria contro la Roma in campionato, dopo i primi due turni di Champions sono ancora imbattuti avendo conquistato 4 punti frutto del Young Boys-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv L'Identità. Lidentita.it - Young Boys-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'di Inzaghi torna in campo in Champions League. I nerazzurri, alla terza giornata, volano in Svizzera per sfidare lo. Nelle prime due partite Lautaro e compagni, reduci dalla vittoria contro la Roma in campionato, dopo i primi due turni di Champions sono ancora imbattuti avendo conquistato 4 punti frutto delin tv L'Identità.

Champions League - l’incubo dello Young Boys che oggi sfida l’Inter : i campioni di Svizzera irriconoscibili sperano nel miracolo di Magnin - Un ruolo importante in questo scacchiere è giocato da Darian Males, esterno svizzero che nel corso della sua carriera è stato anche dell’Inter. I pochi volti nuovi, fra cui Ebrima Colley, arrivato dall’Atalanta, non hanno reso secondo le aspettative. E con un passivo così pesante sulle spalle c’era poco da rischiare. (Ilfattoquotidiano.it)

Young Boys-Inter : orario - probabili formazioni e dove vederla in tv - La sfida tra Young Boys e Inter è in programma oggi, mercoledì 23 ottobre, alle ore 21. Per lo Young Boys invece, squadra in piena crisi al terzultimo posto nel campionato svizzera, zero punti conquistati e nessun gol segnato. La squadra elvetica ha perso prima 3-0 in casa contro l’Aston Villa e poi contro il Barcellona 5-0. (Ildenaro.it)