WWE: Una leggenda della federazione sarebbe felice di veder tornare Brock Lesnar

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I rumor sul possibile ritorno disono tornati a circolare dopo che, quest’ultimo, è stato menzionato un paio di volte nella puntata di Raw dello scorso lunedì. Nonostante ciò e nonostante i motivi passati secondo i qualisia rimasto lontano dalle telecamereWWE dallo scorso Summerslam 2023, una vecchia superstar e attuale Hall of FamerWWE è tornata a parlare del suo potenziale ritorno in. Booker T, nel suo podcast HALL OF FAME, ha parlato del suo potenziale ritorno esprimendosi favorevole al riguardo: “Non so se e quando succederà ma vedo benissimo un suo ritorno. In qualsiasi modo possa accadere sono sicuro che potrebbe essere una mossa che stravolge qualsiasi piano.