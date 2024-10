Wta Guangzhou 2024, Lucia Bronzetti vola ai quarti: sfatato il tabù Cristian (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lucia Bronzetti batte per la prima volta in carriera Jaqueline Cristian e approda ai quarti del WTA 250 di Guangzhou. Una bella affermazione da parte della tennista italiana, che dopo aver eliminato dal torneo la testa di serie n°4 Avanesyan, riesce a vincere un altro match contropronostico con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Una sfida lottata, durata più di due ore, che ha visto l’allieva di Francesco Piccari recuperare un break di svantaggio ma soprattutto annullare ben sei set points nel corso del decimo game del primo set, poi vinto al tie-break per 7 punti a 5. Anche nella seconda frazione l’azzurra è brava a reagire immediatamente dopo essere finita sotto di un turno di servizio sul 3-4, infilando ben tre games consecutivi che le regalano la vittoria e il terzo quarto di finale WTA della stagione dopo Rabat e Monastir. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)batte per la prima volta in carriera Jaquelinee approda aidel WTA 250 di. Una bella affermazione da parte della tennista italiana, che dopo aver eliminato dal torneo la testa di serie n°4 Avanesyan, riesce a vincere un altro match contropronostico con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Una sfida lottata, durata più di due ore, che ha visto l’allieva di Francesco Piccari recuperare un break di svantaggio ma soprattutto annullare ben sei set points nel corso del decimo game del primo set, poi vinto al tie-break per 7 punti a 5. Anche nella seconda frazione l’azzurra è brava a reagire immediatamente dopo essere finita sotto di un turno di servizio sul 3-4, infilando ben tre games consecutivi che le regalano la vittoria e il terzo quarto di finale WTA della stagione dopo Rabat e Monastir.

