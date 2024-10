Usa 2024, Starmer: “Laburisti volontari per Harris, con Trump ho un buon rapporto” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il primo ministro britannico Keir Starmer ha risposto alle accuse del candidato alla presidenza statunitense Donald Trump, secondo cui il partito laburista britannico sta interferendo nella campagna elettorale a favore di Kamala Harris. Starmer ha detto di avere un “buon rapporto” con il tycoon. Parlando ai giornalisti che viaggiavano con lui verso il summit del Commonwealth a Samoa, il premier del Regno Unito ha aggiunto: “Il partito laburista con i volontari ha seguito praticamente ogni elezione. Lo fanno nel loro tempo libero, lo fanno come volontari, credo che stiano con altri volontari laggiù”. Lo riporta il Guardian. “È quello che hanno fatto nelle elezioni precedenti”, ha detto ancora, “è quello che stanno facendo in queste elezioni ed è davvero semplice”. Lapresse.it - Usa 2024, Starmer: “Laburisti volontari per Harris, con Trump ho un buon rapporto” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il primo ministro britannico Keirha risposto alle accuse del candidato alla presidenza statunitense Donald, secondo cui il partito laburista britannico sta interferendo nella campagna elettorale a favore di Kamalaha detto di avere un “” con il tycoon. Parlando ai giornalisti che viaggiavano con lui verso il summit del Commonwealth a Samoa, il premier del Regno Unito ha aggiunto: “Il partito laburista con iha seguito praticamente ogni elezione. Lo fanno nel loro tempo libero, lo fanno come, credo che stiano con altrilaggiù”. Lo riporta il Guardian. “È quello che hanno fatto nelle elezioni precedenti”, ha detto ancora, “è quello che stanno facendo in queste elezioni ed è davvero semplice”.

