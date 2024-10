Gaeta.it - Un viaggio attraverso la vita e le opere di Leonardo da Vinci nel nuovo documentario di Ken Burns

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’annuncio di unche approfondisce lae ledidaha suscitato un notevole interesse tra appassionati d’arte e cultura. Questo progetto, che porta la firma di Ken, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e sarà trasmesso da PBS a novembre. In una prospettiva contemporanea, ilesplorerà oltre cinque secoli di arte, invenzioni e intuizioni che continuano a influenzare il mondo odierno, grazie all’interpretazione di biografi, storici e artisti di grande rilievo. La visione di KenKen, noto per il suo approccio innovativo al, ha dedicato la sua carriera a esplorare figure storiche iconiche come Muhammad Ali e Ernest Hemingway. In merito adaha condiviso la sua ispirazione per il progetto, che non è stato privo di sfide.