Trentino va a cercare funghi nel bosco e viene aggredito da un orso | Non va abbattuto voleva solo difendersi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo scsabato, 19 ottobre, un 33enne che stava esplorando i boschi delin cerca diè statoda un. Subito dopo è stata comunicata la decisione di abbattere il plantigrado, cosa che ha fatto arrabbiare molto il ragazzo che si è detto sorpreso di come la notizia si sia diffusa così rapidamente, avendone parlatocon dei forestali. L’aggressione dell’L’uomosi chiama Andrea e ha parlato del suo incontro ravvicinato con unnei boschi di Bleggio Superiore, in località Rango, mentre stava cercando. Come ha spiegato a La Stampa erano circa le 17:00 e aveva smesso da poco di piovere, quando improvvisamente c’è stato l’attacco dell’, di cui non se n’è proprio accorto, che lo ha spinto e lo ha buttato a terra.