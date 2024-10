Calciomercato.it - Totti allo stadio per il vedere il figlio Cristian. “Quando torni all’Olimpico?”: la sua reazione | VIDEO CM.IT

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)presente a Trastevere-Olbia, match che vedeva impegnato ilrimasto in panchina: bambini in visibilio per lo storico capitano Passano gli anni, ma Francescoresta sempre ‘il capitano’. Anche per chi è decisamente troppo piccolo per averlo visto giocare o semplicemente per ricordare i suoi ultimi anni di carriera. Ma ciò che rappresenta per il popolo girosso va oltre il tempo e l’età. E la riprova c’è stata anche oggi,del Trastevere dove si è giocato il match tra i padroni di casa e l’Olbia, girone G della Serie D. Francesco– calciomercato.itCon i sardi gioca infatti il, che in estate si è trasferito,in panchina c’era Marco Amelia, poi esonerato ma presente oggi sugli spalti insieme ae un altro ex calciatore di Serie A come Giuliano Giannichedda.