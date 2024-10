Tennis, coaching consentito in tutti i tornei dal 2025: cosa cambia e il nuovo regolamento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A partire dal 1° gennaio 2025 il coaching sarà consentito in tutti i tornei: gli allenatori potranno parlare con i giocatori durante le partite di ogni evento. L’ITF ha ammesso questa pratica dichiarando che “renderà il Tennis più equo e, potenzialmente, più divertente”. Si tratta di un’apertura formale da parte della Federazione Internazionale del Tennis, dopo che nel corso di questa stagione era già stata concessa nei tornei dello Slam e nei fatti era stata adottata nei circuiti professionisti gestiti da ATP (uomini) e WTA (donne). Il coaching sarà consentito fra un punto e l’altro e in occasione dei cambi di campo, ma non durante gli scambi. La comunicazione dovrà essere sempre discreta e breve, ma potrà avvenire nella modalità più congeniale ai diretti interessati (la scelta sarà tra parole e gesti). Oasport.it - Tennis, coaching consentito in tutti i tornei dal 2025: cosa cambia e il nuovo regolamento Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A partire dal 1° gennaioilsaràin: gli allenatori potranno parlare con i giocatori durante le partite di ogni evento. L’ITF ha ammesso questa pratica dichiarando che “renderà ilpiù equo e, potenzialmente, più divertente”. Si tratta di un’apertura formale da parte della Federazione Internazionale del, dopo che nel corso di questa stagione era già stata concessa neidello Slam e nei fatti era stata adottata nei circuiti professionisti gestiti da ATP (uomini) e WTA (donne). Ilsaràfra un punto e l’altro e in occasione dei cambi di campo, ma non durante gli scambi. La comunicazione dovrà essere sempre discreta e breve, ma potrà avvenire nella modalità più congeniale ai diretti interessati (la scelta sarà tra parole e gesti).

