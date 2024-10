Sport.quotidiano.net - Tavernelli lancia l’Arezzo: "Puntiamo in alto"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Luca Amorosi AREZZO Camilloè quasi tornato a casa. Nato a Città di Castello, ha esordito tra i grandi con il Sansepolcro, poi ha girato l’Italia da Trieste in giù: Gubbio, Cittadella, Novara, gli alabardati per mezza stagione poi Caserta fino all’estate scorsa, quando ha scelto. A Sestri Levante, venerdì, un suo gol ha regalato il terzo successo di fila in trasferta, dopo che la prima rete in amaranto, al Comunale contro la Ternana, non aveva portato punti. "Sono contento per il gol soprattutto perché è valso i tre punti. Chiosa è stato bravo a servirmi la sponda e io mi sono fatto trovare pronto. Abbiamo giocato una gara quasi impeccabile, approcciandola bene fin dall’inizio e anche in avvio di ripresa, quando abbiamo segnato. Era un campo difficile contro una squadra tosta, quindi merito a tutta la squadra".