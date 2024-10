Bergamonews.it - Sulle ali della speranza, Delitti in paradiso o Gemini Man? La v del 23 ottobre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 23, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “ali”, con Dennis Quaid. Tratto da una storia vera: la domenica di Pasqua del 2009, durante un viaggio in aereo, il pilota di un velivolo muore improvvisamente. A ritrovarsi ai codi dell’aereo è uno dei passeggeri, Doug White, a bordo con la sua famiglia. Con pochissima esperienza di volo, Doug tenterà di fare un atterraggio d’emergenza. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “in”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un fantasma dal passato”: il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l’unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo proprio in occasione delle feste natalizie.