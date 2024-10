Stella dell’Arsenal: ‘I tifosi hanno esagerato con le critiche a Eidevall’ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Il portiere dell’Arsenal Manuela Zinsberger ha detto che i tifosi sono andati “al di sotto della cintura” con le loro critiche all’ex allenatore Jonas Eidevall. Eidevall si è dimesso dal suo ruolo all’Arsenal all’inizio di questo mese dopo un brutto inizio di stagione che includeva una sconfitta per 5-2 contro il Bayern Monaco e una sconfitta per 2-1 contro il Chelsea. I rapporti suggeriscono che la crescente critica dei fan è stata un fattore che ha contribuito alla partenza di Eidevall. Quali azioni hanno intrapreso i tifosi dell’Arsenal? I tifosi avevano scritto con lo spray la scritta “Jonas Out” su un muro vicino all’Emirates Stadium e sono stati visti sventolare P45 verso l’allenatore durante la partita contro il Chelsea. Justcalcio.com - Stella dell’Arsenal: ‘I tifosi hanno esagerato con le critiche a Eidevall’ Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Il portiereManuela Zinsberger ha detto che isono andati “al di sotto della cintura” con le loroall’ex allenatore Jonas Eidevall. Eidevall si è dimesso dal suo ruolo all’Arsenal all’inizio di questo mese dopo un brutto inizio di stagione che includeva una sconfitta per 5-2 contro il Bayern Monaco e una sconfitta per 2-1 contro il Chelsea. I rapporti suggeriscono che la crescente critica dei fan è stata un fattore che ha contribuito alla partenza di Eidevall. Quali azioniintrapreso i? Iavevano scritto con lo spray la scritta “Jonas Out” su un muro vicino all’Emirates Stadium e sono stati visti sventolare P45 verso l’allenatore durante la partita contro il Chelsea.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Cos’ha appena passato Rice a Calafiori?” : il dubbio scatena i tifosi dell’Arsenal. Spoiler : non era una sigaretta elettronica – Il video - com/70BgPn0RYA — Ammar Iqbal (@sudhan_zada) October 1, 2024 “Cos’ha appena passato Rice a Calafiori?”: i social si scatenano “Sembrava una sigaretta elettronica, accidenti. Il difensore lo ha preso tra le mani e se lo è portato alla bocca, come se dovesse fumare una sigaretta. Intento a chiedere chiarimenti all’arbitro per un episodio di dubbia interpretazione, Declan Rice – suo compagno di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Calafiori in campo “con una sigaretta elettronica” - l’abbaglio dei tifosi dell’Arsenal : cos’era - L'immagine di Riccardo Calafiori in campo con l'Arsenal contro il PSG che ha disorientato i tifosi dei Gunners. I sostenitori londinesi pensano stia fumando una sigaretta elettronica ma in realtà è un gel energizzante.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il nuovo capo del diplomato dell’Arsenal Academy risponde con una risposta straordinaria - mentre i tifosi aumentano la pressione per far partire il giovane - A 20 anni, Patino ha ancora tutto il tempo per adattarsi a un nuovo paese e integrarsi nella prima squadra del Depor. -vittoria finale sul Sunderland, segnando il gol finale in un 5-1. I tifosi del Deportivo chiedono l’ingresso titolare dell’ex Arsenal Charlie Patino… ma l’allenatore non è d’accordo Imanol Idiakez, allenatore del Deportivo (Credito immagine: Getty Images)Emile Smith Rowe e ... (Justcalcio.com)